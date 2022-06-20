Армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків, – Зеленський

Росія збирає сили для повторного наступу на Харків та безперервно обстрілює Миколаїв. У планах російських загарбників також повністю захопити Слов'янськ.

Зеленський закликав передати Україні потужну зброю

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Global Policy Forum, повідомляє 24 канал. За його словами, Росія хоче відновити наступ на Харківщині, хоча ЗСУ раніше деокупували цей регіон.

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Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми деокупували цей регіон, а вони хочуть знову,

– сказав глава держави.

Президент звернув увагу на те, що в Харкові проживають 1,5 мільйона мешканців.

Зеленський наголосив, що росіяни постійно бомбардують Миколаїв, в якому живуть майже пів мільйона мешканців. Також глава держави зазначив, що ворог хоче захопити й повністю зруйнувати Слов'янськ, в якому до війни було 100 мешканців.

Ми зробимо все можливе, щоб зупинити окупантів та захистити людей. Але, щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка. Сучасна зброя, яка має більший потенціал, аніж у російській армії,

– сказав Зеленський.

Глава держави додав, що постачання потужної зброї України – це "питання життів".

12 мільйонів українців втратили дім

Володимир Зеленський повідомив, що через російську агресію за 3 місяці 12 мільйонів людей втратили дім та безпеку. За його словами, востаннє таке було під час Другої світовій війни.

Глава держави зазначив, що Росія зруйнувала своєю авіацією, артилерію і ракетами великі українські міста, серед яких півмільйонний Маріуполь і Сєвєродонецьк та Волноваха, де проживало 100 тисяч та 22 тисячі людей відповідно.

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Росіяни збільшили кількість обстрілів Харкова

Збройні сили Росії не припиняють обстрілювати Харків та Харківську область. Навпаки, ворог навіть почав нарощувати кількість ударів. 19 червня у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району.

Харківський мер Ігор Терехов констатував, що останні декілька днів у Харкові були дуже неспокійними. За його словами, загарбники посилили обстріли та влучили у завод пластикових виробів.

Під час обстрілів Харківської області окупанти навіть використовують проти мирного населення снаряди, які начинені флешетами.

У МВС заявили, що на півночі Харківщини наразі складна ситуація. Там росіяни намагаються наблизитись до Харкова та знову перетворювати його на прифронтове місто.

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