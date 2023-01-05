Російській армії потрібно ліквідувати Путіна після удару по Макіївці, – Яковенко

Дружини російських мобілізованих після удару по Макіївці просять прибрати чоловіків із лінії фронту в Україні. Втім, найкращим варіантом для армії Росії буде скинути із влади Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, росіяни страшенно обурюються, що ЗСУ ліквідовують окупантів зі своєї території.

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У всьому винен Путін

За словами Яковенка, ситуація в Макіївці повинна була чітко показати росіянам, хто насправді криється за всіма злочинами.

"Є людина, яка в цьому винна. Це людина, яка почала війну. Його прізвище Путін", – пояснив він.

Російський опозиційний журналіст наголосив, що росіянам відомо, де перебуває їхній президент і що все ж варто з ним робити.

Треба його ліквідувати як головну загрозу сьогодення і планети. Зробити це може російська армія,

– прокоментував Яковенко.

Він переконаний, що істинну причину всіх нещасть Росії треба шукати всередині країни.

"Заклик: "Ворог не в Києві, не в Україні, а в Кремлі!" має стати головним закликом російських збройних сил", – зауважив опозиціонер.

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Яковенко зазначив, що таке гасло не стане мейнстримом одразу, проте зрушення в цьому напрямку поступово відбуваються.

Росіянам треба уникати мобілізації

За словами опозиціонера, ситуація, яка сталася в Макіївці, також має ключове значення. Відтак, загибель "мобіків" – результат їхніх увімкнених телефонів. Росіяни вирішили у новорічну ніч з української землі привітати родичів.

Самі винні, тут і питань немає. Люди приїхали в чужу державу зі зброєю, на чужу територію, на чужу землю,

– зауважив він.

Яковенко пояснив, що росіяни абсолютно не розуміють, чому на фронті гинуть їхні побратими. Ба більше, вони обурюються такому несправедливому поводженню з ними.

"Дружина генерала одного, пані в хутрі та розкішних вбраннях, своєму чоловіку стала наказувати помститися обов'язково за наших, бо на фронті виявляється вбивають", – прокоментував опозиціонер.

Він пояснив, що абсурдність дружин російських мобілізованих доходить до того, щоб звертатися до міністерства оборони Росії з проханням перевести чоловіків у "більш безпечне місце".

За словами Яковенка, у них не вистачає розуму протистояти вимушеній мобілізації, оскільки мотивів їхати на фронт в Україну немає абсолютно ніяких.

Робити це можна декількома способами: відправити за кордон чи переховувати на території Росії.

"Можливості є, територія велика, а, як відомо, ладу немає ще з часів князя Рюрика", – пояснив він.

Опозиціонер додав, якщо все ж уникнути мобілізації не вдається, можна привселюдно відмовитися і потрапити до в’язниці, але ні в якому разі потім не дивуватися з того, що росіяни гинуть на українській землі.

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