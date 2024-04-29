В російській армії зростає рівень дезертирства, – ГУР
ГУР фіксує підвищення рівня дезертирства в армії Росії. За останній період самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових.
Найбільша кількість дезертирів, близько 12 тисяч, виявлена в 8 загальновійськової армії Росії, яку часто залучають у бойових діях на сході України. Приблизно 10 тисяч з них були призвані Москвою через мобілізацію, а решта 2 тисячі – контрактники.
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В армії Росії процвітає дезертирство
У ГУР розповіли, що серед російських військових збільшилася кількість випадків дезертирства.
Загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тисяч російських військових,
– зазначили у розвідці.
Найбільша кількість дезертирів, приблизно 12 тисяч, виявлена серед військовослужбовців 8 загальновійськового округу Росії, яких часто використовують у бойових діях на сході України. З них близько 10 тисяч були призвані Москвою через мобілізацію, а решта 2 тисячі – контрактники.
У 58 загальновійськовій армії, що також входить до південного округу армії країни-агресорки, рівень дезертирства становить приблизно 2500 осіб.
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