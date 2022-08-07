Відправляють в один бік, – військовий оглядач оцінив оснащення російських окупантів в Україні

російська армія в Україні має дуже погане оснащення. Порівняно з ними, кожен наш воїн виглядає як спецпризначенець.

Про це 24 каналу розповів журналіст, військовий оглядач Роман Бочкала. Він також додав, що, зокрема, це стосується вагнерівців, добровольчих чи так званих народних полків.

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російську армію відправляють в Україну на забій

Кожен український воїн, на фоні російського, виглядає як боєць спецслужби. Оснащення української армії набагато якісніше, від того, що ми бачимо у росіян. Наприклад, наші аптечки, наші бронежилети набагато кращі, від російських. Тож, забезпечення, яке є в окупантів виглядає доволі смішним.

Роман Бочкала зауважив, що у нього іноді складається таке враження, ніби російську армію в Україну відправляють на забій, коли він бачить наскільки погано оснащені окупанти. Особливо це стосується вагнерівців та добровольчих, так званих, народних полків. Вони настільки погано оснащені, що виглядають як, дійсно, просто "гарматне м'ясо".

"Гарматне м'ясо", яке просто відправляють в один бік, без, навіть, якогось такого розуміння того, що ці люди, можливо, повинні повернутись. Тому оснащення там дійсно на дуже низькому рівні. І я не можу сказати, що я розчарований цим,

– підкреслив військовий експерт.

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