"Бригада втратила одного із кращих воїнів": на війні загинув Артем "Ронін" Жигадло

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та доньок у війні проти Росії. Життя за рідну державу віддав Артем "Ронін" Жигадло.

На фронті загинув боєць Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України Артем "Ронін" Жигадло. Про це повідомив його побратим Станіслав Матвіїв.

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"Друг. Брат. Воїн. Ідеаліст. Штурмовик."

"Ронін" брав участь в обороні Києва, воював на Запорізькому напрямку, майже рік перебував у найважчих умовах під Бахмутом, а потім в Авдіївці Донецької області.

Здавалося, що ти будеш спроможним вижити у найлютішому бою, аби потім з голосним сміхом за столиком у кафешці розповідати, як ви накришили п****асів і вкотре раз вийшли переможцями,

– зазначив Станіслав Матвіїв.

Він підкреслив, що "Ронін" був не лише побратимом, але й другом, братом та ідеалістом, з яким вони мали ще багато планів на майбутнє.

"Бригада втратила одного із кращих воїнів. Україна – одного із найвірніших синів. Я – ще одного із небагатьох близьких друзів, коло яких невпинно звужується і яких залишається все менше", – наголосив побратим.

У Артема залишилися мама та вагітна наречена.

Вони віддали життя за Україну

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висловлює свої співчуття рідним і близьким Героя. Низько вклоняємося йому за мужність і подвиг задля майбутнього нашої держави!