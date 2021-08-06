Йдуть не всі: Артем Шевченко залишається в МВС

Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко залишається на посаді. Також Шевченко не відповів, чи планує новий міністр Денис Монастирський зміни у його департаменті.

Шевченко підтвердив, що на цей час перебуває на своїй посаді. Керівник Департаменту комунікації, проте, не відповів, чи є особистий прессекретар у нового глави МВС.

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Шевченко працює у МВС з 2015 року

Зазначимо, що Шевченко перебуває на посаді з літа 2015 року. До цього він працював ведучим програми про розслідування .

З МВС пішли Антон Геращенко та Зорян Шкіряк

13 липня Арсен Аваков повідомив про рішення покинути посаду міністра внутрішніх справ. На цій посаді він пробув 7 років. Новим очільником міністерства став нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський.

Більше тут Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Вже 4 серпня на засіданні Кабміну звільнили заступника глави МВС Антона Геращенка. Він пропрацював на цій посаді протягом 2 років. Також про те, що покидає роботу радника міністра, повідомив і Зорян Шкіряк. Він був радником Авакова 7 років.