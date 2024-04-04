Заволодіння 95 мільйонами гривень Укрзалізниці: ексраднику ОП Шилу обрали запобіжний захід
Джерело:ВАКС
Вищий антикорупційний суд 4 квітня обрав запобіжний захід колишньому раднику Офісу президента України Артему Шилу. Посадовця та ще шістьох людей підозрюють у заволодінні коштів Укрзалізниці.
Зокрема, за даними правоохоронців, Шило та інших фігурантів підозрюють у незаконному заволодінні 94,8 мільйона гривень під час закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.
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Суд обрав запобіжний захід Шилу й ще 6 підозрюваним
З трансляції Вищого антикорупційного суду стало відомо, що Шила взяли під варту з альтернативою застави у 30 мільйонів гривень. У разі внесення застави, на нього будуть покладені відповідні процесуальні обов'язки, а якщо цього не відбудеться, то ексрадник ОП сидітиме в СІЗО до 31 травня.
Варто зазначити, що на судовому засіданні сторона захисту заявила, що колишнього радника ОП просили взяти на поруки двоє бойових офіцерів, які нещодавно отримали звання Героя України за заслуги після повномасштабного вторгнення. Офіцери не були присутніми на судовому засіданні, оскільки наразі виконують бойові завдання.
Артема Шилу підозрюють у заволодінні 94,8 мільйона гривень
- НАБУ і САП 2 квітня заявили, що викрили організацію, яка могла заволодіти майже 95 мільйонами гривень на закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. Відомства уточнили, що діяла група від 2021 року та намагалася контролювати кошти залізничної компанії.
- За даними правоохоронців, ця група забезпечила, аби постачальником трансформаторів стала "правильна компанія". Ціну на трансформатори завищили вдвічі, а перемогу в тендері віддали компанії, яку контролює громадянин Білорусі з тісними зв'язками з Росією.
- Тоді ЗМІ також підозрювали, що до цієї історії причетний працівник СБУ, який також був радником Офісу Президента. Мовиться про СБУшника Артема Шило.
- Зрештою стало відомо, що Шило дійсно є підозрюваним у цій справі. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що підозру повідомили 7 учасникам організованої групи. Артема Шило та трьох інших осіб вже затримано, інших ще шукають правоохоронці.
- Варто зазначити, що Шило рік був радником Офісу Президента після того, як у 2021 році його звільнили зі Служби безпеки. У серпні 2022 року він повернувся в СБУ на посаду керівника управління, що відповідає за захист критичної інфраструктури та боротьбу з тероризмом.