Рідні померлого в ТЦК Кривого Рогу чоловіка отримали лікарську довідку
Джерело:Суспільне
17 травня мати померлого у криворізькому ТЦК чоловіка розповіла, що вона отримала лікарську довідку. На її основі Тетяна Зайцева написала заяву до слідчого та у військову прокуратуру.
7 травня стало відомо, що в одному з криворізьких відділень ТЦК та СП помер військовозобов'язаний чоловік. Родина Артема Зайцева намагається дізнатись правду про обставини його загибелі.
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Родина отримала медичну довідку
Сьогодні вперше за кілька днів простою справа зрушилась з місця.
Забрали довідку вчора, подали заяву та клопотання на повторну експертизу. Це комісійна повторна експертиза. Вони мають її зробити по нашій заяві та клопотанню,
– говорить мати Артема Зайцева.
За її словами, після подання заяв та клопотання мають призначити повторну експертизу. У довідці, яку видали нещодавно, написано те, що й до цього говорили. Причина смерті – отруєння. За словами матері загиблого, адвокат був у слідчого та ознайомлювався з матеріалами. Він говорить, що ще мають призначити повторну експертизу.
Що відомо про смерть чоловіка в криворізькому ТЦК
- У Саксаганському ТЦК та СП Кривого Рогу 5 травня помер військовозобов'язаний, 44-річний Артем Зайцев. В установі повідомили, що смерть чоловіка настала через різке погіршення стану здоров'я, що супроводжувалося ознаками епілептичного нападу.
- Донька, матір та дружина загиблого в цю версію не вірять. У ТЦК своєю чергою закликали утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень.
- 7 травня 2024 року прокурори розпочали кримінальне провадження щодо цього інциденту. Слідство у межах цього провадження має дослідити, чи могла загибель чоловіка стати наслідком ймовірного перевищення службових повноважень працівниками Саксаганського РТЦК та СП.
- 8 травня родина померлого прийшла на опізнання тіла. Його сестра Оксана Рубекіна, яка була там, розповіла, що на тілі були численні забої та синці, на ребрах кров, а губа розбита.