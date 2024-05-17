Рідні померлого в ТЦК Кривого Рогу чоловіка отримали лікарську довідку

17 травня мати померлого у криворізькому ТЦК чоловіка розповіла, що вона отримала лікарську довідку. На її основі Тетяна Зайцева написала заяву до слідчого та у військову прокуратуру.

7 травня стало відомо, що в одному з криворізьких відділень ТЦК та СП помер військовозобов'язаний чоловік. Родина Артема Зайцева намагається дізнатись правду про обставини його загибелі.

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Родина отримала медичну довідку

Сьогодні вперше за кілька днів простою справа зрушилась з місця.

Забрали довідку вчора, подали заяву та клопотання на повторну експертизу. Це комісійна повторна експертиза. Вони мають її зробити по нашій заяві та клопотанню,

– говорить мати Артема Зайцева.

За її словами, після подання заяв та клопотання мають призначити повторну експертизу. У довідці, яку видали нещодавно, написано те, що й до цього говорили. Причина смерті – отруєння. За словами матері загиблого, адвокат був у слідчого та ознайомлювався з матеріалами. Він говорить, що ще мають призначити повторну експертизу.

Що відомо про смерть чоловіка в криворізькому ТЦК