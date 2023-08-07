ЗМІ показали, як артилеристи 79 ОДШБр стримують окупантів на Мар'їнському напрямку

Робота артилеристів 79 ОДШБр потрапила на відео. Хлопці дають відсіч окупантам на Мар'їнському напрямку, який є однією з найгарячіших ділянок фронту.

Росіяни постійно штурмують українські позиції на Мар'їнському напрямку. Вони кидають у бій підрозділи штрафників "Шторм-Z", а українська артилерія відбиває ці атаки. Роботу артилеристів 79 ОДШБр показали в проєкті "Український Свідок".

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Що потрапило в кадр

Підрозділ використовує проти противника артилерійську установку 2С9-1 "Нона". Вона була розроблена ще у Радянському Союзі та призначена для вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ.

Артилеристи прикривають нашу піхоту під час її наступу та відбивають штурми противника, а також працюють по ворожих бронетехніці та піхоті. Боєприпасів вистачає.

Це важлива перевага. Коли ціль пристріляна, розльоту снарядів практично не буває. Завдяки цьому ми успішно виконуємо всі завдання,

– каже командир підрозділу.

Кожен в екіпажі має свою роль: водій займає вогневу позицію та рятує екіпаж від обстрілу, навідник наводить гармату та стріляє, а от сержант підтримує бойовий дух екіпажу, показуючи на власному прикладі, як варто працювати.

Артилеристи продемонстрували роботу по російських позиціях: із 9 відпрацьованих снарядів – 4 влучання. Мотивація воювати у бійців залізна.

Подзвонити матері та сказати, аби хати не білила? Бо прийдуть якісь буряти – і все, немає дому. Але так не можна! Тому ми тут,

– поділився думками водій екіпажу.

Як працює наша артилерія: дивіться відео

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Що відомо про загони "Шторм-Z"