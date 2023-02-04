Після масштабних поставок: Черник розповів, чи отримала Україна паритет в артилерії

На початку повномасштабного вторгнення Росія мала приблизно від 15 до 20 мільйонів артилерійських снарядів. Зараз ця кількість суттєво знизилася. Вони не можуть вже вистрілювати по 60 тисяч снарядів на день.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, попри це, загалом Україна досі не має паритету з Росією за кількістю вистрілених снарядів на день. Але ситуація значно краща, ніж була раніше.

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Скільки в Росії залишилося артилерійських снарядів

Як наголосив Черник, 15 – 20 мільйонів артилерійських снарядів – це просто колосальна цифра. До прикладу, США на момент повномасштабного вторгнення мали близько 2,5 мільйонів 155-міліметрових снарядів.

Однак окупанти вже використали величезну кількість снарядів. А українські військові знищили багато ворожих складів боєприпасів на окупованих територіях. Зараз в Росії значно гірша ситуація з артилерійськими снарядами.

Скільки в Росії артилерійських снарядів – припущення Черника: дивіться відео

Більшої частини з цих 15 – 20 мільйонів снарядів вже немає. Тут важко точно сказати, але, на мій погляд, 12-13-14 мільйонів снарядів вони вистріляли і ми знищили. В межах, можливо, від 3 до 4 мільйонів у них залишилося,

– зазначив Черник.

Утім, Росія ще здатна виробляти близько 125 тисяч снарядів на місяць. Це досить значна цифра, але вона не дозволяє їм постійно використовувати від 45 – до 60 тисяч снарядів на добу, як це було раніше.

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