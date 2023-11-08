Чи дійсно Росія виробляє 1,5 мільйона боєприпасів на місяць: аналіз Defence Express

Зараз мережею активно поширюється новина про нібито різке збільшення виробничих потужностей Росії. Проте насправді твердження про те, що країна-агресор буцімто може виробляти 1,5 мільйона артилерійських снарядів на місяць – помилкове.

Інформація про потужності російського оборонно-промислового комплексу, яку розповів глава естонської розвідки Антс Ківісельг, потребує більш ніж виваженого підходу.

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Треба конкретизувати

Експерти з Defence Express припускають, що Ківісельг або обмовився під час інтерв'ю, або редактор видання зробив помилку, коли набирав текст.

Крім того, вони (росіяни – 24 Канал) мають великі запаси боєприпасів – сьогодні вони можуть виробляти близько 1,5 мільйонів боєприпасів на місяць,

– повідомив очільник розвідки Естонії.

Після цієї заявив журналіст уточнив, чи мова йде про артилерійські боєприпаси.

Так. Це базова калькуляція. Таку кількість вони могли виготовляти до війни. Наразі вони запустили практично безперервне виробництво на своїх заводах, тому можуть робити навіть більше,

– відповів Ківісельг.

На те, що в інтерв'ю обмовка або описка, вказує інформація Головного управління розвідки. За даними ГУР МО, згідно з планами на 2024 рік, Росія хоче виготовляти 2,1 мільйона боєприпасів на рік. Аналогічні дані щодо можливостей країни-агресора вказують й західні джерела.

Ба більше, ймовірно, із цього числа близько 0,5 мільйонів снарядів – це не нові вироби, а відновлені зі старих мобілізаційних запасів. Що вкотре доводить, що цифра у 1,5 мільйона нових снарядів на місяць абсолютно нереалістична.

Таким чином, скоріш за все, Антс Ківісельг мав на увазі виробництво 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів у Росії на рік,

– зазначили експерти.

У Defence Express також наголосили на тому, що треба конкретизувати формулювання "артилерійські боєприпаси". Адже сюди входить все від 20-мм до 152-мм та вище. До того ж є велика різниця між виробництвом умовного 23-мм снаряда для ЗУ-23-2 та 152-мм для САУ "Мста".

Через таку розбіжність легко маніпулювати цифрами, чим часто займаються росіяни. У березні 2023 року президент ворожої країни Владімір Путін сказав, що Росія планує виготовляти 3 мільйони артилерійських боєприпасів великих калібрів на рік.

Втім, такі плани розкритикували навіть російські аналітики. Адже якщо вдасться досягти максимального навантаження всіх заводів, то це дозволить виробляти на рік лише 900 тисяч боєприпасів для артилерії у калібрі 122-мм та 152-мм. Єдина можливість досягти цього показника – відновити за рік ще близько 2,1 мільйона старих боєприпасів.

КНДР передає зброю Росії

Північна Корея передала Росії мільйон артилерійських снарядів, які окупанти, ймовірно, вже використовують на війні в Україні. Із серпня 2023 року зафіксовано 10 поставок зброї із КНДР до Росії.

Розвідники вважають, що цих снарядів вистачить на два місяці обстрілів. Північна Корея та Росія перебувають у глобальній ізоляції, тож співпраця між Пхеньяном і Москвою посилилася. КНДР зацікавлена у ній, адже країні бракує грошей.