Є головна проблема: чи матиме Україна паритет по снарядах на фронті

Росія досі залишається найбільшим виробником артилерійських боєприпасів у світі. Країни Заходу, на жаль, поки лише поступово розгортають свої виробництва. Але є ще й інша проблема.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що на теперішній момент Росія вистрілює переважно від 15 – до 20 тисяч артилерійських снарядів за добу. Україна ж має значно скромніші можливості – лиш близько 2 тисяч за добу. Країни Заходу теж не мають такого великого виробництва снарядів, як у Росії.

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В чому проблема

Як наголосив Черник, після Другої світової війни США та країни Заходу почали орієнтуватися на ракети та авіацію. Артилерія є лише допоміжним засобом. Росія ж, навпаки, орієнтується саме на артилерію.

Ніхто не дивився у бік артилерії. Але зараз маховик запущений. Якщо на початок повномасштабної війни США виробляли близько 13 тисяч артилерійських боєприпасів в місяць, то на осінь минулого року вийшли на 50 тисяч, а на 2025 рік декларують план вийти на 80 тисяч. Обов'язково вийдуть. Але, на жаль, не так швидко, як би ми цього хотіли,

– сказав Черник.

Росія ж поки, за приблизними даними, виробляє близько 125 – 130 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Це досить значні цифри. Тому Україна поки змушена посилено використовувати ударні дрони та бити по логістиці ворога.

Є ще одна проблема. Є проблема з виробництвом пороху. Раніше всі пішли в ракети. Ніхто не думав про масштабованість застосування артилерії в тому вигляді, як це зараз відбувається. Ці вузлові проблеми будуть довго вирішуватися,

– пояснив Черник.

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