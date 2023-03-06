Паритет є, але його треба переломити: як українська "якість" здолає російську "кількість"

Росія використовує у війні з Україною тактику СРСР, коли армія намагається досягти якогось результату лише кількістю, а не якістю. Україна намагається досягти ефективної переваги

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-терористка щодня здійснювала 80 тисяч артилерійських ударів по Україні, але через зношеність артилерійських установок, цей показник зараз тримається на 15 – 20 тисячах пострілів в день.

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Російську навалу не могли перекрити

Андрій Крамаров зазначив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення, у країн Заходу просто не було навіть такої кількості артилерії, щоб покрити кількісно та якісно російську. Тоді Росія обстрілювала Україну 70 – 80 тисяч разів на день.

Після того, як Україна отримала західні зразки озброєння, українські військові почали виявляти їхні недоліки та переваги. За словами військового експерта, деяка артилерійська техніка виявилась набагато ефективнішою та витривалішою, ніж від неї очікували, а деякі зразки мали проблеми.

Росія "перестаралась"

Крамаров розповів, що таке інтенсивне використання артилерійських установок Росією призвело до того, що її техніка почала зношуватись та ламатись.

Якість тих зразків радянського й пострадянського озброєння, яке було в Росії, з такою шаленою інтенсивністю його використання почала стрімко падати,

– сказав військовий експерт.

Андрій Крамар додав, що після цих проблем, інтенсивність російських обстрілів знизилась до 15-20 тисяч на день, в той час як Україна вистрілює приблизно 5 тисяч боєприпасів в день.

Україна досягла паритету в артилерії: дивіться відео

"Там, де росіяни витрачають 10 – 12 тисяч артилерійських пострілів, наша артилерія витрачає 3, але вони приходять точно в ціль", – зазначив Крамаров.

При цьому, він додав, що при наявній підтримці Україна може здійснювати 7 – 8 тисяч пострілів, які будуть точнішими та ефективнішими за російські. За словами військового експерта, це означає, що Україна досягла паритету в артилерії, але необхідно його перевершити.

Паритету ми вже досягли, це статус-кво, який треба переломити, а щоб його переломити треба досягти трикратної переваги не в кількості, а в ефективності,

– сказав Крамаров.

Військовий експерт пояснив, що Україна хоч і не досягла такої кількості артилерії як у Росії, але змогла досягти паритету завдяки сучасним технологічним артилерійським установкам та снарядам, які ефективно та точно знищують цілі.

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