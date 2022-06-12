Артистів більше, ніж глядачів: херсонці проігнорували "день Росії", який організували окупанти

Російські окупанти організували в захопленому Херсоні жалюгідні урочистості. Вони хотіли зібрати херсонців на святкування "дня Росії".

Плани окупантів не вдалися, на їхній концерт майже ніхто не прийшов. Про це розповів голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

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Як окупанти осоромилися в Херсоні

З кількох сотень тисяч населення на окупаційний концерт прийшли 30 – 40 колаборантів.

Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якби врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше. Просто неможливо прищепити мертве дерево до живого,

– зазначив Самойленко.

Дивіться відео з жалюгідного концерту до "дня Росії" в Херсоні:

За словами радника голови Херсонської військової адміністрації Сергія Хланя, так звані урочистості окупанти підготували не лише в обласному центрі, а й по інших населених пунктах Херсонщини.

"По всій області росіяни організували в традиційному своєму стилі концерти "пєсні і пляски" Южного військового округу. Анонсовані також виступи якихось співаків, а по області – творчих колективів", – розповів чиновник.

Рух опору тримає окупантів "в тонусі"

Замість святкувати "день Росії" херсонці розвісили по місту листівки з посланням для російських окупантів. На них видрукували QR-коди, які переводять на сайти, де загарбники можуть дізнатися про кількість загиблих товаришів. Крім того, вони закликали путінських солдатів здаватися у полон, якщо ті хочуть вижити. Адже невдовзі Збройні Сили України прийдуть по них.

Також рух опору поширив QR-код з картою, на якій загарбники можуть знайти встановлених ліквідованих військових.

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Херсонці відмовилися від російських паспортів

Міністр закордонних справ Литви Едгар Ринкевичс креативно привітав державу-агресорку з її національним святом . Зокрема, політик побажав Росії програти у війні, відмовитися від імперських планів та побудувати демократичну й правову державу.

Ворожі військові почали проводити в Херсонській області примусову паспортизацію. За словами першого заступника голови облради Юрія Соболевського, місцеві мешканці відмовилися брати російські документи. Він наголосив, що так херсонці показали, що історія ніколи не повториться – реінкарнація Російської імперії неможлива.

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