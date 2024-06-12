Найсильніша моральна травма: які дії Заходу дуже болісні для Путіна

Диктатора Владіміра Путіна надзвичайно обурює, що Захід скоординувався через російську агресію. Він тут часто виглядає як дурень.

Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що заяви Путіна мають дуже цікаву особливість. Він може говорити заготовлені речі або ж імпровізувати, але результат один. Він все одно схожий на дурня.

Дивіться також "Падіння Олімпіади": як Росія хоче зірвати Олімпійські ігри в Парижі за допомогою ШІ

Що дратує Путіна

Як наголосив Асланян, Путін зараз буквально не знає, що робити. Він схожий на "гопника", який погрожує взятися за "великий кастет". Диктатору надзвичайно не подобається консолідація Заходу проти нього.

Він завжди мріяв, щоб Україна залишилася сам на сам. Для нього будь-яке постачання зброї; допомога біженців; допомога пораненим та й загалом будь-яка допомога Заходу є неприпустимою,

– зауважив Асланян.

Для нього ситуація, у якій цивілізований світ скоординувався проти нього і почав підтримувати Україну, є образливою. Путіну, як і багатьом росіянам, важливо, аби його "погладили по голівці" за кордоном. А тепер цього немає.

Йому важливе заохочення; "похлопування" по плечу. Коли він їде до американського президента, французького прем'єра тощо. А тут його загнали в кут. Палками не били, але показали, що слабак. Всі проти нього. І для нього це найсильніша моральна травма,

– вважає Асланян.

Ситуація в Росії: коротко