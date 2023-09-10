Байден наближається до рішення щодо постачання Україні ATACMS, – FT

Україна може отримати від США ракети великої дальності. Джо Байден уже наближається до рішення щодо постачання.

Авторитетне видання зазначає, що американський лідер уже наближається до прийняття рішення про відправку Києву ракет далекого радіусу дії. Потенційно це відкриє "ще одну главу" військовій підтримці США.

До теми США, схоже, таки відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS, – АВС

"Рішення може бути прийняте найближчим часом"

Журналісти зазначають, що США вже давно "насторожено ставляться" до прохання України надати ATACMS – тактичну балістичну ракету з радіусом дії до 300 кілометрів. У Вашингтоні побоюються, що удар по території Росії нібито "може призвести до ескалації".

Однак, в останні місяці все ж розглядають ймовірність поставки. До речі, Велика Британія та Франція раніше заявили про надання своїх ракет великої дальності.

Рішення може бути прийняте найближчим часом,

— сказав у суботу високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Керівник ОП висловив упевненість, що США погодяться відправити ATACMS.

"Так, ми говоримо про це.. У кожній розмові з Джейком Салліваном це питання виникає. Вони розуміють, що [ATACMS] дуже потрібні. Я вірю, що це буде узгоджено, і дуже-дуже скоро", – зазначив Андрій Єрмак.

Кулеба обговорив ATACMS з Блінкеном

ATACMS має перевагу перед британськими ракетами Storm Shadow і французькими ракетами Scalp у тому, що їх можна запускати з пускових установок Himars.

Зауважимо, що під час візиту держсекретаря США до Києва, міністр закордонних справ обговорив з ним питання щодо ATACMS. Так, на спільній пресконференції Блінкена Дмитро Кулеба зазначив, що відбулася "предметна дискусія".

"Ця опція залишається відкритою. Сподіваюся, що дискусії в Адміністрації США приведуть до позитивного рішення", – зазначив міністр.