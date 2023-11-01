Це добре для нас, – Ігнат сказав, куди могли забрати гелікоптери з Бердянська після удару ATACMS

Нещодавні супутникові знімки вказують на те, що росіяни забрали усі гелікоптери з аеродрому Бердянська. Сталося це після нищівної атаки ракетами ATACMS, яка знищила чимало ворожої авіації.

Після уражень аеродромів у Луганську та Бердянську аналітики передбачали, що росіянам доведеться перебазувати свою авіацію. Зрештою, так і сталось. Про те, куди могли перемістити гелікоптери та чому це хороша новина 24 Каналу пояснив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Куди могли перебазувати вертольоти

Точних даних про те, куди саме окупанти перемістили свою авіацію з Бердянська поки немає.

Але логічно, що це летовища, аеродроми в окупованому Криму. Їм потрібен час для того, щоб підлітати. А це і час, і пальне, й озброєння. Підйомна маса має відповідати тій відстані й завданням, яке мають виконати на тій чи іншій території,

– зауважив Юрій Ігнат.

Трохи легше із вертольотами, їх можна посадити на тимчасових майданчиках, де їх можуть обслуговувати та заправляти. Втім, звісно, будь-яка авіаційна техніка потребує належного місця перебування.

"Мабуть, противник використовує ту базу, яка є у Джанкої. Якщо так і відбувається, то вже є летовища на території Росії, де вони можуть обслуговуватись. Але те, що вони прибирають з аеродромів на окупованих територіях авіацію – однозначно добре для нас", – підкреслив Ігнат.

Річ у тім, що збільшується час підльоту, а відповідно збільшується і час підготовки до відбиття нападу або ж загалом шанс збереження особового складу та техніки є більшим.

Юрій Ігнат про передислокацію гелікоптерів з аеродрому Бердянська: дивіться відео

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