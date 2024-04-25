ATACMS від Байдена вже могли вдарити по Джанкою: військове зведення Світана

Україна могла отримати ATACMS від США ще в березні, до підписання великої допомоги. Саме ці ракети могли бути використані для удару по Джанкою у ніч на 17 квітня.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що по силі удар дійсно нагадував влучання саме ATACMS. Тим часом у Великій Британії вважають, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії.

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ATACMS били по Джанкою

Світан зазначив, що можливо США ще в березні передали Україні 100 ATACMS. Очевидно, що там було кілька десятків таких ракет. Саме вони могли спричинити величезну "бавовну" в Джанкої. Однак навряд це були ракети з дальністю саме 165 кілометрів.

Хоча теоретично така ракета теж дістала б до Джанкоя. Однак реально це 300-кілометрова ракета. Вона задачу виконала. Перекрити Джанкой ATACMS цілком реально. Були ще удари по Бердянську, де площу накривали касетними боєприпаси, та по Маріуполю,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Влучання в Новолипецький металургійний завод

Військовий експерт також розповів, що Силам оборони вдалось поцілити в дуже важливий для Путіна металургійний комбінат у Липецьку. Аби вивести з ладу весь металургійний завод, треба бити по кисневому цеху, і будь-який металург навіть просто на схемі заводу покаже, де саме розташований цей цех.

"Новолипецький комбінат входить у першу двадцятку у світі. Він варить сталь серйозних марок. Серйозне виробництво, що вбудоване в загальну систему виробництва військової продукції в Росії. Починаючи від ББМ, закінчуючи літаками та ракетами, тож металургійні заводи така сама важлива ціль, як і НПЗ", – наголосив льотчик-інструктор.

Смоленський НПЗ

Також він пояснив, чому росіянам дуже довго не вдається загасити пожежу на Смоленському НПЗ. Там було влучання в бочки. Бочки були наповнені паливом. І їх ніхто ніколи не гасить. Вони вже просто чекають, коли все вигорить.

Бочки розташовані так, щоб одна одну не підпалити. Там є певна відстань між ними. Рятувальники в основному намагаються зробити так, щоб вогонь не поширився на інші цистерни. Чекають, коли прогорить і при цьому гріються вже майже добу,

– іронічно підкреслив Світан.

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