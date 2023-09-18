Певна секретність: чи дозволять США використовувати ATACMS для ударів по території Росії

Україна може отримати від США далекобійні ракети ATACMS. Заяви про те, що ЗСУ можуть бити ними по військових об'єктах на території Росії не буде. Однак коли це станеться, на це ніхто не відреагує.

Таку думку 24 Каналу озвучив політичний і громадський діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, у цьому питанні повинна бути певна секретність.

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Заяви не буде

Юрій Рашкін переконаний, що Україні ніхто не заборонятиме бити по військових об'єктах на російській території, однак відкрито не будуть оголошувати цього.

Потрібно підтримувати хороші відносини з союзником та працювати, щоб Україна перемогла. Для цього потрібен певний ступінь секретності. Думаю, українці це теж розуміють. Анналена Бербок (очільниця МЗС Німеччини – 24 Канал) вже говорить, що їх не дуже хвилює, коли відбуваються удари по Росії. Це сильна заява з дипломатичної точки зору. Світ продовжує змінюватись,

– зауважив він.

На думку політика, США приймуть рішення надати ATACMS. Однак усе буде чітко розписано: скільки, по яких цілях застосовувати, коли.

Російський диктатор Владімір Путін віддає накази атакувати цивільних українців, тому саме це вважається ескалацією. Крім того, нещодавно він зустрівся із лідером КНДР Кім Чен Ином. Світ зрозумів, що домовлятися з бункерним дідом не можна, його режим потрібно знищити.

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