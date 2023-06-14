"Немає непереборних червоних ліній": за яких умов США передадуть Україні ATACMS

Важливі зміни у ставленні США до можливості передачі Україні далекобійних ракет ATACMS відбулися наприкінці травня. Саме тоді питання почали обговорювати, і у Штатах назвали конкретні фактори, які впливають на рішення щодо зброї.

Пані Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що обговорення військових питань зазвичай є непублічним. І медійний дискурс з 2022 року суттєво відрізнявся від комунікації між Вашингтоном та Києвом. Наразі між державами немає чітких "ні" – натомість є багато можливостей, в тому числі й щодо передачі ATACMS.

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Які фактори впливають на рішення США щодо ATACMS

Оксана Маркарова розповіла, що зрушення у питанні про далекобійні ракети відбулися наприкінці травня 2023 року. Тоді замість відповіді "просто забудьте про це", в Києві нарешті почули, що можливість передачі ATACMS обговорюється.

Що відомо про ATACMS

ATACMS – це американська балістична ракета класу "земля – земля". Ракети можуть досягати відстані 300 кілометрів, проте дальність залежить також від модифікації, а їх у США наразі п'ять. Ракети можуть вражати об'єкти ППО, командні пункти, вузли зв'язку та пускові установки ракет.

Посол України в США наголосила, що "непереборних червоних ліній" в обговоренні передачі озброєння немає, тому Білий дім і Київ обговорюють багато варіантів. Щодо деяких пунктів українці спочатку чули відмову, але згодом Штати все ж надавали необхідне озброєння.

Тому і я, і наш президент, і вся команда постійно наголошували на тому, що ми обговорюємо з нашими партнерами абсолютно всі варіанти. Щось вдається легше й швидше, щось дається, як нам, українцям, здається, завжди запізно, і ми хотіли б набагато більше,

– повідомила Маркарова.

Та для передачі кожного виду озброєння необхідний цілий набір факторів. І Оксана Маркарова наголосила, що політична готовність надавати зброю – далеко не єдиний фактор.

Зокрема, для передачі Україні ATACMS мають бути виконані наступні умови:

ракети мають бути у наявності в США;

українські військові мають опанувати нову техніку та пройти навчання, що також забирає певний час;

нову зброю потрібно інтегрувати у ті спроможності, що вже є в України на полі бою;

озброєння має бути наявним у достатній кількості, адже погодження допомоги вимагатиме згодом постійного її постачання;

озброєння має бути наявним не лише у США, але й у партнерів;

в Україні має бути виробничий комплекс, щоб підтримувати надане озброєння;

країни мають налагодити логістику.

Питання логістики Оксана Маркарова вважає одним з найважливіших в імовірній передачі Україні далекобійних ракет.

"Після нашої перемоги буде написано дуже багато CaseStudy про те, як нам вдалося знаходити, тестувати, мобілізувати та переміщувати по всьому світу, в Україну і всередині України стільки оборонної допомоги – це теж свого роду унікальна операція", – заявила вона.

Насамкінець Маркарова повідомила, що Україна працює над усіма можливостями, і коли доводиться чути "ні", дипломати сприймають це як додаткове завдання перетворити "ні" на "можливо", а "можливо" – на "так".

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