США не надаватимуть Україні ATACMS, але можливі інші варіанти, – генерал Міллі

Україна все ще потребує далекобійних снарядів для того, щоб вибивати ворога з глибокого тилу. Зокрема, нам необхідні ATACMS, здатні бити на відстань до 300 кілометрів.

Під час інтерв'ю голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пролив світло на це питання. За його словами, Україна не отримає від Сполучених Штатів ракети ATACMS. Водночас він зауважив, що можливі інші варіанти, які задовольнять потреби нашої держави.

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Рішення не надавати ATACMS політичне

За словами Міллі, рішення не надавати Україні ATACMS політичне. Він зауважив, що з військової точки зору у США порівняно небагато ATACMS. Тож всередині держави повинні переконатися, що мають достатньо запасів боєприпасів. Крім того, висловив припущення він, дальність ураження теж може бути перебільшеною певною мірою.

Ви дивитеся на одиночний постріл, тож подумайте про мушкет проти гвинтівки, яка стріляє повторюваними пострілами. В той час як GMLRS робить шість пострілів, а ATACMS – один. Зараз дальність дії ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть забезпечити таку ж дальність,

– наголосив він.

Міллі звернув увагу на ті ж БпЛА, здатні робити це не згірш за ATACMS. За словами генерала, такі системи безпілотників є у британців. І саме їх у США розглядають на противагу ATACMS, які наразі нашій державі не надаватимуть.

Чому для нас важливі ATACMS

Це тактичні ракети, здатні здійснювати постріл на відстань до 300 кілометрів. Слід зауважити, що їх є кілька модифікацій. Нас цікавить лише MGM-140B ATACMS Block 1A. Це система, яка пройшла модернізацію. Її касетна бойова частина містить 275 бойових елементів M74. І, власне, саме вона здатна бити на цю відстань. Інші ж версії б'ють на дистанцію приблизно удвічі меншу.

У мережі зробити дуже демонстративну мапу. З її допомогою можна зрозуміти, яку територію можна було б охопити, якби Україна мала MGM-140B ATACMS Block 1A. Це б дозволило нам зробити так, щоб ворог не намагався близько підійти на території Білорусі. Крім того, спочатку це дозволило б звільнити всі окуповані території, а потім тримати під вогневим контролем кордон і з Росією.



Куди можуть досягати ракети MGM-140B ATACMS Block 1A / Ілюстрація Ukraine Battle Map

Але є одне "але". І про це порівняно нещодавно розповідали журналісти Politico. Вони зауважили, що насправді у США не так уже й багато цих ракет ATACMS. За останні 20 років компанія Lockheed Martin випустила близько 4 000 цих ракет у різних конфігураціях.

Частину з них США продали країнам-союзникам. Ще 600 американські військові випустили під час війни у Перській затоці та війни в Іраку. Тож Міллі не просто так заявив про запаси держави. Слід розуміти, що Сполучені Штати не віддаватимуть усі ці ракети до останньої.