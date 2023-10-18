"Чергова помилка США": Путін відреагував на передачу ATACMS для України

США передали Україні ракети ATACMS, які вже успішно застосували. На це відреагував російський президент Владімір Путін.

Ворожий диктатор вважає, що ракети ATACMS "не змінять ситуацію" на фронті. Про це Путін заявив під час своєї конференції 18 жовтня, інформує 24 Канал.

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Путін прокоментував передачу Україні ATACMS

Так, президент країни-окупантки вже встиг заявити, що Росія нібито зможе відбивати атаки цих ракет. На його думку, вони "не змінять кардинально ситуацію" на фронті, а "тільки продовжать агонію України".

Росія зможе відбивати ці атаки, це чергова помилка США. Поставки завдають шкоди і створюють додаткову загрозу,

– сказав Путін.

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Водночас він пригрозив, що патрулювання над Чорним морем "здійснюватиметься МіГ-31 з "Кинджалами".

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