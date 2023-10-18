"Чергова помилка США": Путін відреагував на передачу ATACMS для України
США передали Україні ракети ATACMS, які вже успішно застосували. На це відреагував російський президент Владімір Путін.
Ворожий диктатор вважає, що ракети ATACMS "не змінять ситуацію" на фронті. Про це Путін заявив під час своєї конференції 18 жовтня, інформує 24 Канал.
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Путін прокоментував передачу Україні ATACMS
Так, президент країни-окупантки вже встиг заявити, що Росія нібито зможе відбивати атаки цих ракет. На його думку, вони "не змінять кардинально ситуацію" на фронті, а "тільки продовжать агонію України".
Росія зможе відбивати ці атаки, це чергова помилка США. Поставки завдають шкоди і створюють додаткову загрозу,
– сказав Путін.
Путін висловився про ATACMS для України: дивіться відео
Водночас він пригрозив, що патрулювання над Чорним морем "здійснюватиметься МіГ-31 з "Кинджалами".
ATACMS для України: все, що відомо
- США передали Україні близько 20 ракет ATACMS із касетною бойовою частиною на 950 суббоєприпасів, повідомило видання The New York Times. Водночас США поставили Україні умову не бити по територіях Росії.
- Ракети передавали таємно, побоюючись, що Росія атакує вантаж у момент передачі.
- Зазначимо, що передана модифікація має дальність 165 кілометрів.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні підтвердив застосування далекобійних ракет ATACMS. За його словами, домовленості з Байденом виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали.
- Через передачу Україні ATACMS росіянам доведеться відвести частину літаків якомога далі від лінії фронту, вважають аналітики ISW.
- Дослідники зазначили, що США, ймовірно, таємно доставили системи ATACMS, щоб дати українським силам перевагу-сюрприз. Росіяни, своєю чергою, були шоковані цим кроком.