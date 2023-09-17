Сенатори-республіканці закликали Байдена терміново передати Україні ракети ATACMS

Чотири сенатори-республіканці закликали президента США Джозефа Байдена негайно передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Республіканці спрямували до Байдена письмову заяву з проханням негайно надати Україні далекобійну зброю.

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Чому республіканці виступили за надання ATACMS Україні

Республіканці зауважили, що затримка передачі зброї шкодить зокрема і США.

Ми пишемо з проханням негайно відправити в Україну армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (ATACMS). Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США і розширить цей конфлікт (війну Росії проти України – ред.),

– мовиться в повідомленні.

Сенатори наголошують у зверненні, що надання ATACMS дозволить Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики та зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет та безпілотників на території окупованої Росією України.

Зокрема слід негайно відправити варіант ATACMS з унітарною боєголовкою великої дальності. Нещодавній український удар по військово-морському порту Севастополя з використанням британської зброї великої дальності Storm Shadow продемонстрував бойову ефективність такої зброї,

– зазначили вони.

Також чиновники додали, що надання ракет Україні максимально підвищить ймовірність успіху контрнаступу України та подальших операцій ЗСУ, зокрема здатність знищувати російські оборонні формування.

Варто зазначити, що республіканці закликають до посиленого контролю за тим, як використовується фінансова допомога США в Україні. Через це Пентагон створив нову команду моніторингу.