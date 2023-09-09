Під прицілом ППО в Криму: як ATACMS збільшили б ефективність ЗСУ на фронті

США можуть внести ракети ATACMS до найближчого пакету допомоги Україні. Зброя має значні переваги та допомогла б Силам оборони знищити стратегічні цілі противника.

Загальна площа ураження касетною ракетою може сягати до 30 тисяч квадратних метрів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.

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Які переваги має ATACMS

Радіус ураження ATACMS суттєво перевищує усю іншу наземну зброю, яку Україні надавали союзники. Стара модифікація ракет ATACMS може завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів, а нова – до 300 кілометрів.

ATACMS запускаються з будь-якої пускової установки ракетного комплексу HIMARS. Попередньо, окупантам не вдалося знищити ще жодної установки.

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Зазначимо, ракети ATACMS – це зброя з касетними бойовими частинами, призначення для ураження важливих цілей вглиб оборони противника.

Це можуть бути скупчення військ противника та вузли комунікацій. Також важливі позиції, на кшталт протиповітряної оборони у Криму,

– додав Андрій Харук.

Також зауважимо, що ATACMS – балістична ракета, на відміну від крилатих ракет Storm Shadow чи SCALP. Її важче збити, тому, ймовірно, ATACMS зможе подолати ППО ворога.

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