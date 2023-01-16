Політолог припустив, чи отримає Україна далекобійні ракети після удару Росії по Дніпру

Російські окупанти здійснили черговий масований удар 14 січня, під час якого влучили в житловий будинок у Дніпрі. Для боротьби з терором окупантів ефективно було б знищувати пускові установки або носії ракет. Але для цього потрібна далекобійна зброя.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. На його думку, питання постачання важчих та дієвіших видів озброєння політично вирішене на Заході. Однак, ймовірно, є певні технічні нюанси.

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Україна отримає всі інструменти для досягнення мети

Як наголосив Гладких, з початку повномасштабного вторгнення в Росії було багато різних "бавовн". Не можна відкидати й ту версію, що до цього також може бути причетне якесь західне озброєння.

Не забуваймо, що чи то Україна, чи то певні "бойові комарі" часто завдають ударів по військових об'єктах в Росії. Як говорив очільник СБУ Малюк, "бавовна" в Росії була, є і буде. Так не може бути, що вони по нас б'ють, а самі залишаються недоторканними,

– зазначив Гладких.

Дати однозначну відповідь щодо того, чи отримає Україна умовні ракети ATACMS на 300 кілометрів після теракту в Дніпрі – складно. Тут все залежить від політичної кон'юнктури.

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Однак Захід підтримує погляд, що Україна має відновити територіальну цілісність та державний суверенітет за результатами цієї війни. Тому, як вважає Гладких, Київ отримуватиме все потрібне, щоб досягнути мету.

Я думаю, що Україна буде отримувати всі необхідні інструменти для досягнення мети. Мета – легальна та легітимна. А далі – це просто питання, як це зробити максимально ефективно,

– зазначив Гладких.

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