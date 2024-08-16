США хочуть, щоб ЗСУ атакували ATACMS не Курську область, а іншу територію: CNN назвало яку

Сполучені Штати підтримали українську операції у Курській області. Однак там виступають проти застосування далекобійної зброї по території Росії.

Попри український успішний наступ у Курській області, позиція США щодо обмежень з використання їхньої далекобійної зброї на території Росії, залишається незмінною.

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У США назвали своїх пріоритети для ATACMS

Як зазначає видання, Вашингтон проти застосування ATACMS на Курщині не через страх ескалації. США мають доволі обмежений запас цих ракет і прагнуть, аби Київ зосередився на ударах ними по окупованому Криму.

Також низка американських офіційних посадовців висловлюють занепокоєння, що Україна залучила до операції у Курській області частину своїх найдосвідченіших сил. Це, на їхню думку, могло створити слабкі місця на інших напрямках фронту. Росія може цим скористатися, аби глибше просунутися в Україні.

Раніше у Білому домі повідомляли, що Кремль перекидає певну частину підрозділів з окупованої території України до Курської області.

A Politico писало про те, що адміністрації Байдена розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM. Це може суттєво вплинути на бойову потужність українських F-16.