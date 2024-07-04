США дозволили Україні бити наданою зброєю по прикордонню Росії. Водночас Вашингтон досі заперечує проти ударів по країні-агресорці далекобійним озброєнням. Зеленський заявив, як така політика американців нівелює користь від ATACMS.

Цією весною у рамках пакетів військової допомоги США постачали Україні ATACMS. Президент Зеленський заявив, що використання цього озброєння немає сенсу, якщо у Білому домі не змінять свою політику щодо ударів по Росії.

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ATACMS "корисні" лише за певної умови

Політик нагадав, що в окупантів є бази та аеродроми, звідки вони піднімають свої літаки, які випускають по нашій країні бомби та ракети.

Глава держави підкреслив: якщо ми не зробимо так, аби ці літаки там не стояли, не змусимо Росію прибрати їх вглиб своєї території, вони надалі будуть знущатися з України та знищувати усе живе. Задля цього Київ потребує зброї, яка буде бити по їхніх аеродромах.

Якщо США не дадуть нам це зробити (бити вглиб Росії – 24 Канал), то немає жодного ефекту від цієї зброї (ATACMS – 24 Канал),

– заявив Зеленський.

Раніше в інтерв'ю для The Philadelphia Inquire Зеленський розказав, що на сьогодні найбільша проблема – з КАБами і ракетами. Боротися з ними системами Patriot не ефективно. Тому Україні потрібне "далекобійне рішення" від американців.