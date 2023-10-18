Без цивільних поблизу: Гайдай розповів про місце, куди на Луганщині прилетіли ATACMS
Удар по аеродромі на Луганщині завдав росіянам чималих втрат. Однак, на відміну від ворога, українські військові уразили військових об'єкт, біля якого не перебувало цивільне населення.
"Помста" окупантів ж – удари по цивільній інфраструктурі. Як реагують росіяни на удар ATACMS та про подальші плани загарбників 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА.
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Найбільша втрата росіян
Метою ударів ракетами ATACMS були не самі аеродроми, а авіаційна техніка, яку там розміщували. Поставлене завдання українські військові разом з американськими ракетами виконали "на відмінно".
Ниття "воєнкорів" в бік ATACMS та Америки дуже багато. В окупованій частині Луганщини росіяни відреагували жорсткіше, інформації про це мало. В Луганській області це був виключно військовий об'єкт, цивільних й поруч не було, тому інформацію збирають через розвіддані, а не пабліки,
– зазначив Сергій Гайдай.
Так звані російські "воєнкори" називають удар по аеродромах Луганська та Бердянська – найбільшою втратою за час повномасштабної війни. Вони знову й знову торочать про червоні лінії та називають США "учасниками війни".
"Єдине, що ми можемо побачити, це певні удари у відповідь, але не по військових цілях. Порівняймо "бавовну" на окупованій частині Луганщині, яка вразила лише військові об'єкти, і російські обстріли Харкова та Запоріжжя по цивільних будинках", – наголосив ексголова Луганської ОВА.
Зазвичай росіяни вдаються до такої кривавої тактики: у відповідь на успішне враження їхніх військових цілей – б'ють по житлових будинках, цивільній інфраструктурі.
Сергій Гайдай про удар по аеродрому Луганська: дивитись відео
Які плани росіян надалі
Однак росіяни таки намагаються показати, що вони іще щось можуть, окрім як зазнавати втрат на війні. Тож Владімір Путін поставив завдання перед окупантами – вийти на кордони Донецької та Луганської областей до нового року.
Давно кремлівська влада вже не озвучувала якісь дати, бо виглядають посміховиськами. Починаючи з "Київ за три дні", кожного місяця вони озвучували якісь дати, але їх нівелювали ЗСУ. На сьогодні вийти на кордони Донецької та Луганської областей до 31 грудня майже нереально,
– переконаний Гайдай.
Сили оборони України тримають оборону на всіх позиціях, а також відбили потужний наступ росіян на Авдіївському напрямку. До слова, туди росіяни направили вже й кадрових військових, який зазвичай тримають на 2 – 3 лінії оборони.
Щобільше, за словами Гайдая, на одному з напрямків на Сході, наші бійці мають успіх і просунулись на 1,5 кілометра вперед.
Втрати росіян на фронті
- Внаслідок ураження аеродромів в Бердянську та Луганську постраждала не тільки російська техніка та гелікоптери, але й жива сила. Зокрема, мовиться про кількох загиблих пілотів, а також загиблих зі знищеного розрахунку ППО.
- Щодо інших гарних новин – українські військові збили вже четвертий за цей тиждень винищувач Су-25. Усі ворожі літаки були знищені на Донеччині. Найімовірніше, така частота збиття пов'язана зі збільшенням кількості бойових вильотів російської авіації та некомпетентністю льотчиків.
- Загалом з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували вже 290 050 росіян. Лише за минулу добу 17 жовтня було знищено 630 окупантів.