Стрілятимемо так, щоб знищити: які найкращі цілі для ATACMS, якщо їх нададуть США
З'явилася інформація, що Україна може отримати ракети ATACMS. Основними цілями для їхнього ураження можуть стати Кримський міст, російські боєкомплекти, командні пункти та аеродроми.
Олексій Гетьман, майор запасу, ветеран російсько-української війни, розповів 24 Каналу, що всі цілі, які знаходяться на відстані максимум 600 кілометрів, можуть бути уражені ракетами, які, ймовірно, отримає Україна. Він додав, що ці ракети згідно з міжнародною класифікацією належать до ракет малої та середньої дальності.
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Які цілі для ATACMS
Ветеран російсько-української війни зауважив, що всі цілі прописані. Все, що має бути знищено заплановано у Головному управлінні розвідки, Службі безпеки України та у Генеральному штабі – це ті організації, які погоджують між собою дії й розставляють пріоритетності для атак.
Якщо, наприклад, Керченський міст перший по пріоритетності, але на сьогодні немає можливості його знищити, то відпрацьовуються цілі другого і третього пріоритету. Ми не стріляємо просто так, аби стрільнути – стрілятимемо так, щоб знищити,
– сказав він.
На думку Олексія Гетьмана, першочерговими цілями, коли Україна отримає ATACMS, будуть Керченський міст, зенітно-ракетні комплекси С-400 на території тимчасово окупованого Криму та летовища, які там знаходяться.
Ймовірно, такими ракетами будуть здійснені атаки по Криму, бо в нас є обіцянка партнерам не використовувати їх по території Росії,
– наголосив майор запасу.
Військова допомога від США
- Володимир Зеленський у розмові з міжнародними журналістами акцентував на необхідності артилерії та далекобійної зброї для збереження життів українських воїнів. Глава держави заявив, що Україна очікує на артилерію, стратегічну далекобійну зброю, зокрема ATACMS та системи протиповітряної оборони.
- Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив 21 квітня, що військова допомога Україні від США, включно з ATACMS, може бути доставлена Україні до кінця наступного тижня.
- Палата представників ухвалила військову допомогу для потреб України. За словами сенатора-демократа Марка Уорнера пакет міститиме далекобійне озброєння, мовиться про ракети ATACMS.