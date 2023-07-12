Частіше б нищили тилові об'єкти ворога: ракети ATACMS суттєво вплинули б на хід контрнаступу

Сполучені Штати поки не дають України ракети ATACMS, які здатні бити на 300 кілометрів. Хоча саме ця зброя допомогла б провести контрнаступ ще ефективніше.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, зараз Україна має на озброєнні крилаті ракети Storm Shadow. Але також надзвичайно важливо отримати ще й американські ATACMS.

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Чому Україні потрібні ракети ATACMS

Як наголосив Селезньов, у випадку Storm Shadow Київ має досить незначну кількість носіїв таких ракет. Окупанти активно намагаються вистежити українські літаки, з яких запускають цю зброю.

Storm Shadow – чудова ракета. Але нам бракує носіїв для неї. А росіяни намагаються вистежити носії. За таких умов є ризик для наших пілотів,

– зазначив Селезньов.

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Ситуація з ATACMS може бути дещо іншою. Україна має значно більше пускових установок для цієї ракети. Її можна запускати як з M142 HIMARS, так і з M270.

Якби ми отримали ATACMS, то мали б можливість частіше і не менш потужно попадати у ворожі тилові об'єкти. Це – важливо, адже чим більше ворожих складів боєприпасів та місць зберігання техніки знищимо, тим ґрунтовніший та масштабніший буде контрнаступ,

– наголосив Селезньов.

Чи отримає Україна ракети ATACMS: коротко