Нова тактика: "Шахед" під час атаки на Україну залетів на територію Білорусі

Під час вечірньої атаки 11 липня один із "Шахедів", які Росія запустила по Україні, залетів у Білорусь і перебував у її повітряному просторі щонайменше 1 годину.

Відомо, що безпілотник зайшов у Білорусь із Чернігівської області України і взяв курс на північний захід.

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Яким був маршрут цього "Шахеда"

За даними групи "Беларускі Гаюн", маршрут дрона камікадзе над Білоруссю був приблизно такий:

Він зайшов у районі населеного пункту Лоєв,

Далі рухався на Мозир,

Потім повернув у район Хойніков,

Тоді вийшов із Білорусі в районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника.

Білорусь підіймала винищувач під час польоту "Шахеда"

ВПС Білорусі зафіксували захід дрона-камікадзе до країни задовго до того, як інформація про це з'явилася у моніторингових каналах.

Білоруські спостерігачі звернули увагу, що на момент надходження першої інформації про захід безпілотника до Білорусі над Гомельщиною вже понад годину перебував вертоліт Мі-24 ВПС РБ, який вилетів до Гомельського району з аеродрому Мачулищі в районі 19:00. А ще винищувач із Барановичів, який вилетів ще раніше – близько 18:30.

Не виключено, що війська РБ були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі у разі непланової поведінки одного з шахедів,

– зазначає "Гаюн".

Нагадаємо, що ввечері 11 липня 2024 року окупанти також атакували із літаків стратегічної авіації 5-ма крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101. Сили ППО змогли збити всі ракети.