Росія била "Шахедами" та балістикою, є загиблі: усе, що відомо про нічну атаку 11 серпня

У ніч на 11 серпня Росія масовано атакувала дронами-камікадзе типу "Шахед". Є й пошкодження через падіння уламків після ударів балістичними ракетами.

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів не минулося без загиблих й постраждалих. Де лунали вибухи, які пошкодження завдав ворог, скільки жертв та поранених внаслідок атаки противника 11 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Ворог атакував Київщину, є загиблі

Вночі у Броварах прогриміло кілька потужних вибухів. Тоді повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Відповідну інформацію про ППО підтверджував й Віталій Кличко. Як з'ясувалося пізніше, внаслідок атаки уламки ракети впали на приватні будинки у Броварському районі.

Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина. Ще двоє: 35-річний чоловік і його 4-річний син – опинилися під завалами будівлі. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими,

– розповіли рятувальники.

Росія обстріляла Київську область / Фото Національної поліції

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу у Броварах: дивіться відео

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та транспорті засоби тощо. Водночас у КМВА розповіли деталі атаки на столицю.

Як і попередній раз, 6 днів тому, повітряні цілі (на кшталт "Іскандер-М" або північнокорейської KN-23) столиці не досягли, удар на себе прийняло передмістя,

– вказала київська влада.

Разом з тим вже було відомо про кілька десятків запущених по Україні "Шахедів". Біля десятка з них, після складних маневрів, намагалися атакувати Київ.

"Силами та засобами ППО всі ударні дрони ворога були збиті в повітряному просторі столиці України. Кількість та тип озброєння нададуть у звітах Повітряні сили", – вказали у КМВА.

На Полтавщині гриміли вибухи

Вночі в Полтавській громаді було чутно декілька вибухів. Військові попереджали про загрозу балістики. Швидкісна ціль рухалася у напрямку Кременчука. В цей час у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

Звук вибухів у Полтавській громаді було чути о 00:32, 00:37 та 01:06. Інформації від ОВА стосовно наслідків наразі оприлюднено не було.

Під ударом опинилась і Хмельниччина

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "Шахедів" з сусідньої Вінницької області в напрямку Хмельниччини. Згодом зазначили, що групи "Шахедів" на Вінниччині та Черкащині тримають західний курс.

Зауважимо, що звуки вибухів на Хмельниччині чули декілька разів. Ймовірно, в області працювала протиповітряна оборона. Наразі відсутні будь-які офіційні коментарі стосовно вибухів в Хмельницькій області.

На Рівненщині також було гучно

Окупаційна армія атакувала Рівненську область дронами-камікадзе типу "Шахед". За словами керівника ОДА Олександра Коваля, у регіоні працювали сили ППО. Ними успішно збито повітряні об'єкти ворога.

Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було. Люди не постраждали,

– повідомив посадовець.

"Шахеди" летіли й у напрямку Вінниччини

Вночі на Вінниччині тривога лунала понад 6 годин. У регіоні Сили ППО працювали по повітряних цілях. Як повідомила перша заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна, загалом були знищені 7 БпЛА.

Також посадовиця зазначила, що інформація про постраждалих, пошкодження та руйнування майна внаслідок атаки на цей момент не надходила.

Дякую Силам оборони та безпеки України!,

– зауважила Заболотна.

Противник ударив по Харківщині

У ніч проти 11 серпня окупанти вдарили по Золочеву Богодухівського району Харківської області. Ворог ракетою влучив по Будинку дитячої та юнацької творчості.

Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. Інформація про постраждалих не надходила,

– зазначив Синєгубов.