Неабияк важлива для Путіна: яка роль 112 бригади у загальній структурі ракетних військ Росії

У ніч проти четверга, 17 квітня, у місті Шуя Івановської області Росії вдруге була атакована 112-а гвардійська ракетна бригада – саме вона здійснила балістичний удар по Сумах у Вербну неділю.

Удар по позиціях цієї бригади має надзвичайно важливе значення, адже вона є однією з пріоритетних для Росії. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, чому саме ця бригада є такою значущою для ворога.

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Яка роль 112 бригади

Олександр Мусієнко пояснив, яким чином в російських збройних силах визначається пріоритетність серед ракетних військ.

Ракетні війська відповідальні за ядерну зброю та ядерні арсенали. Ракетні війська відповідальні за балістичні ракети типу "земля – земля", зокрема комплекси КN-23 та "Іскандер", якими якраз вдарили по Сумах. Військово-космічні сили – застосовують крилаті ракети. Вони функціонують паралельно, але мають інші завдання. Далекобійна та реактивна артилерія – менш пріоритетні, але все ж важливі.

У цьому контексті роль 112-ї ракетної бригади для Росії – важлива,

– наголосив Мусієнко.

За даними української розвідки, саме цей підрозділ причетний до терористичних ударів по Сумах, а також до інших злочинів, вчинених під час повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що російська атака на Суми із використанням ракети з касетною бойовою частиною, завдана по цивільній вулиці, була спрямована на вбивство мирних жителів. Це – теракт. І відповідь на нього має бути відповідною – мовою сили, яку ворог розуміє.

Чим важливий удар по 112 бригаді

Як зазначив військовий, такі удари по території Росії важливі з кількох причин.

По-перше, ворог має усвідомлювати відповідальність – за кожен удар буде відповідь. Російські військові не повинні почуватися в безпеці навіть на своїх постійних базах, розташованих на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону. Навіть попри попередні атаки дронами на глибину до 1500 кілометрів, ймовірно, в Івановській області не очікували повторної атаки.

По-друге, президент України Володимир Зеленський наголошував: ворог заплатить за терористичні дії. І ми бачимо: слова підкріплюються справами.



По-третє, українці бачать, що Сили оборони готові захищати державу й знищувати ворога на його території.

Зауважимо! Внаслідок атаки було уражено штаб, казарму і навчальний корпус, усередині яких, імовірно, перебувала велика кількість особового складу бригади.

На жаль, Україна ще не має достатніх засобів протидії балістичним ракетам, особливо в прикордонних регіонах. Але триває активна дипломатична боротьба за отримання необхідних технологій.

Поки ворог знищується тими інструментами, які є,

– сказав Олександр Мусієнко.

Найголовніше зараз – демонструвати рішучість та спроможність відповідати на тероризм.