Одна з наймасованіших атак: як летіли ракети та дрони над Україною 17 листопада

17 листопада 2024, 17:00
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Автор: Анжеліка Байбак

У неділю, 17 листопада, російська армія завдала одного з наймасованіших ударів по території України. Ворог запустив десятки дронів та ракет різних типів.

З вечора 16 листопада окупанти запустили "Шахеди", а вдосвіта – ракети різних типів. Як летіли всі повітряні ці – повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Радник"

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Маршрут руху ракет і "Шахедів" 17 листопада

Пізно ввечері 16 листопада російська армія запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Вдосвіта 17 листопада російська атака ще тривала й близько 05:40 ворог запустив і ракети з бортів стратегічної авіації, а також з ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. 

Загалом, Росія запустила 90 БпЛА і 120 ракет різних типів. У мережі опублікували приблизну карту, як рухалися усі повітряні цілі. 


Приблизна карта атаки 17 листопада / Інфографіка з мережі

Загалом, російська армія запустила:

  • 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
  • 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 101 крилата ракета Х-101 та "Калібр";
  • 1 балістична ракета "Іскандер-М";
  • 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударних БпЛА.

Сили ППО протягом багатьох годин відбивали атаку і збили 144 цілі з 210. 