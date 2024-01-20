Нічна атака "Шахедами": скільки ворожих дронів запущено та скільки збито
Джерело:Генштаб ЗСУ
Вночі ворог вчергове запустив по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Протиповітряна оборона працювала у кількох областях.
У Генштабі повідомили, що під час нічної атаки сили ППО збили більш ніж половину ворожих дронів.
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Скільки дронів вдалося збити
Повітряну тривогу через загрозу атаки "Шахедами" в Україні почали оголошувати ще о 20:30 19 січня. Натомість відбій по всій території України прозвучав аж о 02:38.
Згідно з даними Генштабу, вночі російські окупанти застосували 7 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили та Засоби протиповітряної оборони України знищено 4 ворожих БпЛА.
Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що на Півдні захисники збили 2 "Шахеди" – по одному в Одеській та Миколаївській областях.
Цієї ночі ми спостерігали активність безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності сили протиповітряної оборони відпрацювали в Одеській та Миколаївській областях, збивши по одному дрону,
– сказала вона.
Гуменюк уточнила, що цієї ночі "Шахеди" спершу летіли з півдня на північ, а звідти брали курс на захід.
Відомо, що дрони курсували центральною Україною, де також працювала ППО. "Шахеди" знову намагалися атакувати Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Однак більш детальну інформацію згодом повідомлять у Повітряних Силах та місцевих ОВА.
Обстріли в інших регіонах
- У Генштабі повідомили, що загалом за минулу добу ворог завдав 1 ракетний та 23 авіаційних удари, а також здійснив 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
- Авіаційних ударів зазнали: Авдіївка, Орлівка та Новомихайлівка Донецької області.
- Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.