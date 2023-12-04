Які області вночі атакували окупанти: де оборонці неба збивали "Шахеди"
Вночі окупанти випустили на Україну 23 "Шахеди" та одну керовану авіаційну ракету. Протиповітряна оборона працювала в декількох областях.
Цієї ночі захисники знищили російську ракету Х-59 та 18 дронів-камікадзе. Про атаку окупантів пише 24 Канал.
Важливо Росіяни модернізують "Шахеди": почали встановлювати потужні термобаричні частиниДо речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Які області цієї ночі атакували "Шахедами"
Вночі під час тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Місцева влада зазначила, що в Хмельницькому районі працювали сили ППО.
Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури немає. Дякуємо ЗСУ за відмінну службу!
– підкреслили в ОВА.
"Шахедами" окупанти вкотре намагалися атакувати й Миколаївщину. На щастя, минулося без постраждалих.
Сьогодні вночі внаслідок збиття БпЛА типу "Shahed-131/136" уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач,
– повідомив Віталій Кім.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що наші захисники знищили ворожий дрон над Павлоградським районом. До речі, 3 "Шахедами" окупанти атакували Херсонщину.
У Повітряному командуванні "Захід" зазначили, що росіяни атакували ударними БпЛА одразу з декількох напрямків. До відбиття повітряного нападу залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
У результаті бойової роботи знищено 4 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях,
– йдеться у повідомленні.
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Окупанти продовжують терор Херсонщини
- Вранці 4 грудня очільник ОВА повідомив, що за минулу добу агресор здійснив 117 обстрілів, випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БпЛА, з них – 3 "Shahed".
- По Херсону – 43 снаряди.
- Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні, науково-дослідну установу та інженерну споруду у Херсонському районі, магазини у Бериславському районі.
- Через російську агресію ще 2 людини загинули, 8 – зазнали поранення.