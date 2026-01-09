Ракет з "тушок" не було: у Повітряних силах розповіли особливість атаки 9 січня
- Окупанти 9 січня не використали стратегічну авіацію.
- Окупанти застосували ракети наземного та морського базування.
Уночі 9 січня окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну. Під основним ударом перебувала столиця і область.
Ця атака вирізняється тим, що противник не застосував озброєння, яке зазвичай використовує під час масованих обстрілів, передає 24 Канал із посиланням на коментар очільника управління комунікації Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Дивіться також Обстріл Києва призвів до змін у русі метро
Що кажуть у Повітряних силах про атаку 9 січня?
Так, Ігнат підтвердив, що цієї ночі росіяни не задіювали свою стратегічну авіацію. Крилатих ракет з "тушок" не було.
Натомість, окупанти випустили 22 крилаті ракети морського базування "Калібр", а також 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400. Силам ППО вдалося збити аж 8 балістичних Іскандер-М/С-400 і 10 "Калібрів".
Полковник розповів, що столицю і дрони і ракети атакували з різних сторін одночасно. Таку кількість цілей одночасно збивати вкрай важко.
За словаим військового, Україна відчуває дефіцит зенітних ракет до наземних комплексів.
Які наслідки масованої атаки 9 січня?
- У Києві зруйновані десятки житлових будинків. Також пошкоджена будівля посольства Катару.
- Загинули чотири людини. Серед них – 56-річний медик Сергій Смоляк, який прибув на місце обстрілу у Дніпровському районі.
- По Львівщині ворог вдарив балістичної ракетою середньої дальності. Був приліт по об'єкту критичної інфраструктури. У Москві заявили, що це помста за "атаку на резиденцію Путіна". Юрій Ігнат пояснив, що мета російського удару – створення потужної медійної теми та поширення паніки серед населення України.