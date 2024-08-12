Атака на аеродром "Чкаловський" під Московою, підпал ЗАЕС: хронологія 901 дня війни

Росіяни продовжують обстрілювати українську інфраструктуру, зокрема балістикою. Наші військові мужньо тримають оборону на усіх напрямках фронту, а наші дрони чи не щодня влаштовують "бавовну" на території країни-агресора.

Що відбувалося на фронті, які події сталися на міжнародному і дипломатичному фронті, передає 24 Канал.

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