Полювали не за літаками: що могли уразити ЗСУ на аеродромі в Курській області

Авіаційну базу "Халіно" 25 листопада було атаковано ракетами ATACMS. Цей аеродром є найближчим до місця боїв Курська операція. Внаслідок атаки могли бути виведені з ладу декілька літаків Су-25. Проте раніше повідомлялось, що Кремль передислокував свою авіацію вглиб російської території.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив у розмові з 24 Каналом, що росіяни перемістили базування своїх літаків на аеродроми, де здійснюється повне їхнє обслуговування. Свою авіацію ворог сховав на авіабазах на відстані понад 300 кілометрів від лінії боєзіткнення.

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Яке було головне завдання

Світан розповів, що аеродроми, з яких були перекинуті літаки, і досі використовуються як оперативні аеродроми підскоку. І в такому режимі на них могли перебувати літаки типу Су-25.

Ці літаки оптимально споряджати боєприпасами під час виконання безпосередніх завдань. Їм набагато зручніше виконувати бойове завдання, злітаючи з аеродрому "Халіно", звідки підльотний час становить кілька десятків хвилин,

– підкреслив він.

Якщо 90% літаків Росія перебазувала вглиб своєї території, то серед 10%, що залишились на ближчих до кордону з Україною, могли залишитись ті самі Су-25.

Також частина літаків під час перебазування не може піднятися в повітря з різних причин, наприклад, через експлуатаційні ремонтні роботи, які неможливо швидко зробити. Тоді їх залишають під ударами на цих аеродромах,

– пояснив льотчик-інструктор.

Ще існують літаки-аврори, які планують розібрати і взяти їхні вузли та агрегати будуть використані для ремонту інших літаків.

Зверніть увагу! Аеродром "Курськ-Східний", що розташований у місті Халіно у Курській області, було атаковано 25 листопада ракетами ATACMS. Аналітик Девід Акс вважає, що на аеродромі були пошкоджені літаки Су-25. Також українська аналітична група Frontelligence Insight відзначила, що активність на авіабазі значно знизилась після атаки, тому невідомо, чи була уражена значна кількість літаків.

Наразі Генштаб ЗСУ та ГУР не підтвердили, що відбулось ураження цих літаків, тому стверджувати на 100%, що це відбулось, неможливо. Проте теоретично така можливість, на думку військового експерта, існує.

Однак головне завдання цього удару ракетами ATACMS було вивести з ладу технічне обладнання аеродрому та зенітно-ракетний комплекс. Полювання йшло саме за ними. Якщо ж потрапили під удар ще й літаки, це дуже добре,

– зауважив Роман Світан.

Зазначимо, що заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь наголосив на тому, що Україна має завдавати ударів по всіх російських аеродромах, розташованих у фронтовій зоні довкола нашої країни. У ворога, на його думку, взагалі не має бути аеродромної мережі, яка б дозволяла проводити авіаційні нальоти або здійснювати інші повітряні операції.