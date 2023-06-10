Дуже дошкуляє наша тактична авіація, – військовий експерт про удар по аеродрому "Миргород"

Уночі 10 червня росіяни атакували військовий аеродром "Миргород". Для цього окупанти застосували крилаті та балістичні ракети "Іскандер", а також дрони-камікадзе. За інформацією начальника Полтавської ОВА Дмитра Луніна, пошкоджена інфраструктура аеродрому та техніка.

Та окупанти завдають ударів по аеродромах для того, аби вибити авіаційну компонентну ЗСУ. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров.

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"Це свідчить про те, що доволі дошкуляє їм наша тактична авіація. Втрат серед льотного складу, на скільки мені відомо, немає. Втрат серед особового складу також немає", – заявив фахівець з протиповітряної оборони.

Аеродром – великий інфраструктурний об'єкт, де розташовано багато автомобільної техніки, зокрема, паливозаправники. Втрати в ній – теж негативний аспект, однак, втрат серед літаків, за інформацією фахівця з протиповітряної оборони, немає.

Готовність до нічних атак

Україна попросила у своїх союзників ще більше ЗРК "Patriot", адже саме цими комплексами треба прикривати українські аеродроми.

Ворог, який минулого року ще на початку березня кричав про те, що "вся українська авіація знищена". Зараз завдає ударів по аеродромах,

– зауважив Андрій Крамаров.

За його словами, командування Повітряних Сил ЗСУ розробило низку заходів для збереження як льотного складу, так і техніки. Тому до таких нічних ударів Україна готова. При цьому критичного ураження вони не завдають.

Які наслідки атаки на аеродром "Миргород": дивіться відео

Чому Росія обстрілює "Іскандерами" саме вночі

Окупанти атакують Україну зазвичай у проміжку з 2 ночі до 4 години ранку. Саме у цей час триває найактивніша фаза сну, тому увага погіршується. Через це росіяни й намагаються завдавати ударів саме в цей період.

Ворог атакував аеродром "Миргород" саме під час масштабної повітряної тривоги. Окупанти сподівалися, що в цей момент авіацію викотять з ангарів, щоби вона була у першій бойовій готовності. Адже тактична авіація – це теж елемент системи протиповітряної оборони, тож українські пілоти також підіймаються у небо, щоби перехопити крилаті ракети та дрони-камікадзе.

Що відомо про атаку на аеродром