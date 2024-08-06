У мережі показали фото знищених боєприпасів на аеродромі "Морозовськ"

Сили оборони 3 серпня атакували військовий аеродром "Морозовск" у Ростовській області Росії. Тоді військовим вдалося уразити склади БК, зокрема, де зберігатися КАБи.

У мережі з'явилися фото згарища на місці, де колись були російські боєприпаси. До слова, також ЗСУ того дня знищили винищувач-бомбардувальник Су-34, а також було пошкоджено ще два літаки.

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Попелище з КАБів

У мережі з'явилися детальні фото засобів ураження знищеного складу на аеродромі "Морозовськ". Повідомляється, що там були уражені ФАБ-500М62, ФАБ-250, РВВ Р-27, Р-73, РБК-500, ФАБ-500Т, ОФАБ-100-120, КАБ-1500ЛГ-Ф (К022) тощо.

Фото знищеного російського БК: вогняні кадри

Раніше супутникові знімки пошкоджень показали у Головному управлінні розвідки. На них видно, що ворожий склад авіаційного озброєння повністю знищено – від вторинної детонації російських боєприпасів на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі. Також там можна помітити, що два російських літаки, ймовірно, були пошкоджені уламками – поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів.