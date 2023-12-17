Там було до 20 літаків Су-34: атаку на аеродром Морозовськ спільно провели СБУ та ЗСУ
У Ростовській області 17 грудня росіяни жалілися про вибухи на військовому аеродромі у Морозовську. Зрештою стало відомо, що це була успішна операція українських спецпризначенців.
Так, летовище атакувала СБУ спільно зі Збройними Силами України. Про це в коментарі 24 Каналу повідомило джерело в українських спецслужбах.
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Морозовськ атакували СБУ та ЗСУ
Представники українських спецслужб зазначили, що російське летовище було важливою ціллю для наших військових. Адже там розташоване місце дислокації 559-го бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Росії.
Атакували аеродром безпілотниками. Й хоча у Росії уже традиційно встигли заявити, що всі БпЛА було збито, в реальності Служба разом із ЗСУ завдали ворогу суттєвого ураження техніки,
– зазначило джерело у спецслужбах.
Спецпризначенці також наголосили, що на летовищі в момент удару перебували до 20 літаків Су-34. Також на території аеродрому були розташовані 3 радіолокаційних станції та інша техніка, яка могла завдавати шкоду нашій державі.
Росіяни бідкалися про атаку на аеродром у Морозовську
- Російські пропагандисти вночі 17 грудня бідкалися про масовану атаку "невідомими безпілотниками". Так, безпілотні літальні апарати помітили над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями.
- Згодом стало відомо, що пошкоджень у Ростовській області зазнав військовий аеродром у населеному пункті Морозовськ. У мережі також поширили відео з моментом атаки.
- Далі у соціальних мережах також поширили фото з наслідками обстрілу російського летовища. Зокрема, там видно закрилки, ймовірно, Су-34, які всі посічені. Крім того, на опублікованих фото також видніються написи: "Ані Лорак спонсор" та послання "Від Яріка".
- У ГУР МО зрештою розповіли, що атака військового аеродрому у Морозовську була черговою успішною роботою української розвідки. До того ж у відомстві спростували заяви пропагандистів про "збиття всіх безпілотників" під час атаки там російськими окупаційними військами.