Вибухи на аеродромі у Пєскові: у Латвії спростували заяву Пєскова про причетність до атаки

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков звинуватив країни Балтії в "атаці дронами" на аеродром у місті Пєсков країни-агресорки. Водночас у Латвії категорично відкидають такі наративи посіпаки російського диктатора.

Так, очільниця латвійської Міноборони Інара Мурнієце назвала "абсурдною вигадкою" твердження Пєскова. Ба більше, вона запевнила, що країна жодним чином не причетна до атаки на аеродром у Пєскові.

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У Міноборони Латвії висловилися щодо атаки на аеродром у Пскові

Мурнієце наголосила, що не варто довіряти дезінформаційним повідомленням, які поширюють російські телеграм-канали про нібито причетність країн Балтії, зокрема Латвії, до атаки на аеродром у Росії. Вона зазначила, що ці твердження налаштовані на те, щоб відволікти увагу росіян від проблем на війні.

Твердження про причетність Латвії до подій вчорашньої ночі в Пскові – абсурдна вигадка, швидше за все, для того, щоб відвернути увагу російського населення від втрат російської армії на фронті, а також усередині країни,

– підкреслила вона.

Також міністерка оборони Латвії зазначила, що Міноборони, Національні Збройні Сили та союзники продовжують безперервно аналізувати боротьбу України за свою територію. Крім цього, вони також спостерігають і за подіями на території Росії.

Пєсков заявив, що Росія з'ясовує шлях, яким летіли дрони на Псков

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі пропагандистам заявив, що наразі російські військові експерти з'ясовують маршрути, якими летіли літальні апарати на аеродром у Пскові, а також аналізують те, як це було зроблено.

Пєсков підкреслив, що все це робиться для того, щоб вжити відповідних заходів щодо недопущення подібних ситуацій надалі.

Тим часом губернатор Псковської області Міхаіл Ведерніков сказав, що наслідки атаки безпілотників на військовий аеродром буцімто вже усунули. За його словами, постраждалих внаслідок атаки немає.

Він також підкреслив, що аеропорт зараз тимчасово закритий, але злітно-посадкова смуга не пошкоджена і після завершення слідчих дій летовище нібито відновить роботу. Наостанок Ведерніков розповів, що всі битки зараз оцінюються профільними відомствами.

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