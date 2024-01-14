Внаслідок атаки на аеродром "Саки" помер російський штурмовик-підполковник

Під час удару по аеродрому "Саки" ЗСУ ліквідували заступника командира штурмового авіаційного полку Олександра Чорнобривого.

ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку – підполковника Олександра Чорнобривого.

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ЗСУ ліквідували підполковника Олександра Чорнобривого

У ніч на 6 січня ЗСУ влаштували "феєрверк" на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму. Окупанти говорили про те, що "втрат немає". Однак стало відомо, що під час атаки загинув заступник командира 43 окремого штурмового авіаційного полку Росії, підполковник Чорнобривий Олександр Іванович.

Що відомо про окупанта

Олександр Чорнобривий 1985 року народження навчався у Краснодарському вищому воєнному авіаційному училищі льотчиків. Хоч він народився у Криму, після закінчення навчання у 2007 році він отримав російське громадянство. Після того його відправили у Чорноморський флот. Спершу він пілотував на Су-24, а потім перейшов на Су-30СМ. Він був льотчиком штурмової ескадрильї Сакського окремого штурмового авіаполку

У 2018 році Чорнобривий був внесений у базу "Миротворець".

Моніторингові канали повідомляють, що окрім Чорнобривого внаслідок удару по аеродрому "Саки" загинули ще троє окупантів.