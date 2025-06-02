Після фантастичної операції СБУ: чи здатна Росія відновити втрачені літаки

Під час спецоперації "Павутина" 1 червня дрони уразили 41 літак стратегічної авіації Росії, зокрема Ту-95, Ту-22м3, Ту-160. Ці види літаків вже не виробляються, збудувати нові противник сьогодні не здатен.

Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт з авіації Костянтин Криволап, відзначивши, що операція СБУ була фантастична і феноменальна. Він впевнений, що вона вплине на мислення російського населення доволі серйозно.

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Деталі про уражені російські літаки

Зараз на заводі в Росії перебувають чотири літаки Ту-160, які росіяни намагаються модернізувати. В цьому процесі вони вже понад три роки.

Це вже не модернізація, навіть не реанімація, а щось на кшталт моргу,

– зауважив авіаексперт.

Ту-160 на крилі в Росії перебувало 13. На них регулярно проводились тренування, але в операціях проти України росіяни їх використовували всього чотири рази. Хоча саме цей літак пристосований для запуску ракет Х-101, в нього є револьверний механізм, який дозволяє заряджати 12 ракет.

Натомість росіяни причепили пілони на Ту-95 для запуску 8 ракет, але більше ніж 4 літак не брав, тому що ламалися його крила. Рік розробки Ту-95 – 1952. Криволап зазначив, що це була не дуже вдала спроба вкрадені матеріали по виробництву Boeing-52 використати для СРСР.

Компанія Boeing модернізує свої літаки, зараз термін їх використання продовжений до 2050 року, тому що покращуються двигуни, авіоніка, додаються композитні матеріали. У росіян ситуація з їхніми Ту-95 інша, останній такий літак був випущений у 1994 році, на цьому все закінчилося.

"Станом на 31 травня у росіян було 24 – 28 таких літаків, з них в європейській частині понад 18 не базувалось, половину ескадрильї розміщували на авіабазі "Українка". Останнім часом вони основну частину з них перемістили з "Оленьї" на аеродром "Бєлая", де вони були уражені", – озвучив Криволап.

Щодо уражених 1 червня літаків Ту-22м3, то, зі слів авіаексперта, таких ворог налічував орієнтовно 25 одиниць.

Нагадаємо, що внаслідок спецоперації "Павутина" було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет. СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах Росії: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья", "Іваново".