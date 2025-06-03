"Тут є хороша новина": чим тепер росіяни замінюватимуть удари зі стратегічної авіації

В ході операції СБУ "Павутина" Україна вразила 41 ворожий літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 й Ту-160. Тобто 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Тепер росіяни мають лише два варіанти, як продовжувати атакувати нашу країну.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що один з них – "Шахеди". Однак збивати їх набагато легше, ніж ракети.

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"Шахеди" – це "хороша" новина

Військовий експерт пояснив, що тепер окупанти будуть завдавати менше ударів по Україні зі стратегічної авіації. Мовиться про ракети Х-101.

Росіяни можуть спробувати компенсувати це через морські носії – "Калібри" з Чорноморського флоту. Однак там ситуацію контролюють українські морські дрони і це для ворога буде досить ризиковано.

Вони замінять це (удари зі стратегічної авіації – 24 Канал) балістикою. Також універсальний замінник – "Шахеди", які росіяни виготовляють сотнями. Тут є хороша новина, адже "Шахеди" не є важкою ціллю для збиття,

– наголосив він.

За словами Самуся, "Україна може збивати "Шахеди" не лише мобільними групами, а тим паче ракетами чи F-16, що є неефективним методом. Найкращий варіант – продовжити розробку та застосовувати проти цієї цілі дрони-винищувачі.

Він додав, що на російських аеродромах також вдалось пошкодити бомбардувальники Ту-22М3, які були носіями небезпечної ракети Х-22. Вона дуже неточна – має відхилення удару до одного кілометра. Зазвичай ворог застосовував ці ракети для терору цивільного населення у містах України.

До слова, видання The Economist 1 червня повідомило, що Росія, ймовірно, має загалом менше ніж 90 робочих Ту-22, Ту-95 та Ту-160. Ще раніше один із пов'язаних із Кремлем мілблогер заявив, що країна-агресорка більше не виробляє шасі для бомбардувальників Ту-95 і Ту-22, тому їх неможливо замінити.