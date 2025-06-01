Мединський втік від журналістів після питання про атаку на аеродроми Росії: відео

2 червня у Стамбулі відбудеться другий раунд переговорів між делегаціями Росії та України. Напередодні цієї події СБУ здійснила масштабну атаку на ворожі аеродроми. Із проханням прокоментувати цей іницидент журналісти звернулися до голови російської делегації Володимира Мединського.

Журналісти впіймали Мединського, коли той виходив з автівки після прибутття до Стамбула, і запитали: "А як там удари по російській території", передає 24 Канал.

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Що відповів Мединський

На кадрах видно, що це запитання змусило Мединського почуватися ніяково. Він кинув кілька коротких слів: "Усе бачив, усе знаю. Все завтра", і фактично втік від журналістів.

Мединський тікає від преси: дивіться відео

Нагадаємо, що у міноборони Росії визнали атаку на 5 своїх аеродромів у Мурманській, Іркутській, Амурській, Івановській та Рязанській областях. Дії України окупанти назвали "терактом". Також вони відмовилися визнати катастрофічні наслідки удару по аеродромах, заявивши, що атаки дронів були відбиті.

Щоправда визнали, що у Мурманській та Іркутській областях сталося загоряння кількох одиниць авіаційної техніки.

Зазначимо, що аеродроми у Росії атакували 117 дронів. Було уражено 41 стратегічний літак противника. Ворог зазнав втрат на близько 7 мільярдів доларів.