Атака балістикою: в Одесі прогриміли вибухи

Вдень 23 травня в Одесі пролунали вибухи. Росія вдарила по місту балістикою.

О 14:11 Повітряні сили попередили про загрозу пусків балістичних ракет з півдня. У кількох областях, зокрема на Одещині, оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.

Дивіться також Розвідка США повідомила, що Росія озброює літаки новими ядерними ракетами

Ворог ударив по Одесі

Близько 14:12 у межах Одеси пролунали два сильні вибухи поспіль. Очільник ОВА Олег Кіпер закликав мешканців області залишатися в укриттях.

Моніторингові канали повідомляють, що по Одесі противник вдарив двома "Іскандерами-М".

Також місцеві ЗМІ пишуть, що на місці прильоту утворився сильний дим. Зазначається, що ціллю атаки була портова інфраструктура. Можуть бути постраждалі.

Дим після прильоту по Одесі / Фото соцмережі

Нагадаємо, що у ніч проти 23 травня російська армія запустила по Україні 175 ударних дронів "Шахед" та одну балістичну ракету "Іскандер".

Українська ППО знешкодила 150 безпілотників, з яких 91 було збито, а 59 – були локаційно втрачені чи заглушені засобами РЕБ.

Внаслідок атаки постраждала низка областей, зокрема Сумщина, Дніпропетровщина та Київщина.