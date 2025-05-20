Повітряні сили попередили про небезпеку від дронів-імітаторів, які запускає Росія

Під час "шахедних" атак росіяни запускають по Україні й дрони-імітатори. У Повітряних силах попередили про загрозу від таких безпілотників.

Кажуть, що вони також можуть нести вибухівку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Для чого росіяни запускають дрони-імітатори

Росіяни застосовують дрони-імітатори, щоб виснажити українську ППО та ускладнити повітряну обстановку. За словами Ігната, іноді їх запускають більшу кількість, ніж бойових дронів.

Вони імітують "Шахеди", і одразу їх розрізнити не можна. Лише згодом визначається за звуком чи візуально, що це за повітряна ціль.

"На них усіх треба реагувати Силам оборони і, відповідно, відпрацьовувати по них", – розповів начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ.

Дрони-імітатори можуть нести вибухівку меншого заряду, аніж бойові безпілотники.

Вони не є просто імітаторами і здається, що вони безпечні. Ні, на цих дронах теж знаходили вибухівку – нехай невеликого заряду, але вони теж несуть серйозну небезпеку. Тому постійно попереджають і ДСНС, і хто знаходить на землі ці дрони, що в жодному разі торкатися їх не потрібно, бо вони можуть нести загрозу життю та здоров'ю громадян,

– наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня 35 російських дронів було збито вогневими засобами ураження, 58 – були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.