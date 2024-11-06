Київщину вночі атакували ворожі безпілотники: в ОВА розповіли про наслідки

В ніч на 6 листопада російські війська вчергове атакували Україну "Шахедами". Під ударом ворожих безпілотників опинилася зокрема Київська область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Руслана Кравченка. Наразі оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

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Київщина була під атакою "Шахедів"

Через повітряну атаку ворога в ніч на 6 листопада повітряну тривогу на Київщині оголошували тричі.

В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає,

– повідомили в Київській ОВА.

Зазначається, що влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не було допущено. Водночас в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, загалом вночі 6 листопада російська армія атакувала Україну 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.